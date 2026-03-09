Acessibilidade

09 de MarÃ§o de 2026 • 16:17

Oportunidade

Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

O encontro Ã© promovido pela Sala do Empreendedor e serÃ¡ realizado na CÃ¢mara Municipal de Vereadores

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 09/03/2026 Ã s 11:56

A cidade de Anastácio recebe nesta quinta-feira (12), das 19h às 20h, a palestra “O Impacto do Empreendedorismo Feminino”, que abordará o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social por meio do empreendedorismo.

O encontro é promovido pela Sala do Empreendedor e será realizado na Câmara Municipal de Vereadores.

A proposta da atividade é discutir temas relacionados à participação feminina no ambiente de negócios, incluindo experiências, desafios e oportunidades enfrentadas por mulheres que atuam ou pretendem atuar no empreendedorismo.

A participação é aberta ao público. O evento também prevê espaço para troca de experiências entre participantes e discussão sobre iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino no município.

â€¢ Homem procurado pela JustiÃ§a Ã© preso pela PolÃ­cia Militar em AnastÃ¡cio

â€¢ AnastÃ¡cio consagra trÃªs CampeÃµes Brasileiros no xadrez

â€¢ FeminicÃ­dio: em plena vÃ©spera do Dia da Mulher, marido confessa matar esposa em AnastÃ¡cio

Cuidado

AnastÃ¡cio atende mais de 100 pacientes em aÃ§Ã£o para confecÃ§Ã£o de Ã³culos de grau

Esporte

AnastÃ¡cio recebe etapa do Brasileiro de Xadrez a partir deste sÃ¡bado

Alistamento

Jovens dispensados do serviÃ§o militar participam juram a Bandeira em AnastÃ¡cio

Solenidade marcou a entrega do Certificado de Dispensa e IncorporaÃ§Ã£o e reforÃ§ou compromisso com a PÃ¡tria

HistÃ³ria

AnastÃ¡cio inicia planejamento do desfile de 61 anos com tema voltado ao futuro

EducaÃ§Ã£o

Equipe pedagÃ³gica analisa indicadores educacionais de AnastÃ¡cio

Tempo

Dia comeÃ§a nublado e hÃ¡ previsÃ£o de chuva em Aquidauana

Desde ontem o tempo jÃ¡ vinha apresentando mudanÃ§as em vÃ¡rias Ã¡reas da cidade, com aumento da nebulosidade ao longo do dia

Policial

PolÃ­cia prende suspeito de trÃ¡fico de drogas no bairro Arara Azul

Durante a revista, os policiais encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pequena porÃ§Ã£o de uma substÃ¢ncia parecida com cocaÃ­na, pesando cerca de 0,9 grama, alÃ©m de um telefone celular.

