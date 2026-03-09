Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

O encontro Ã© promovido pela Sala do Empreendedor e serÃ¡ realizado na CÃ¢mara Municipal de Vereadores
A cidade de Anastácio recebe nesta quinta-feira (12), das 19h às 20h, a palestra “O Impacto do Empreendedorismo Feminino”, que abordará o papel das mulheres no desenvolvimento econômico e social por meio do empreendedorismo.
O encontro é promovido pela Sala do Empreendedor e será realizado na Câmara Municipal de Vereadores.
A proposta da atividade é discutir temas relacionados à participação feminina no ambiente de negócios, incluindo experiências, desafios e oportunidades enfrentadas por mulheres que atuam ou pretendem atuar no empreendedorismo.
A participação é aberta ao público. O evento também prevê espaço para troca de experiências entre participantes e discussão sobre iniciativas voltadas ao empreendedorismo feminino no município.
