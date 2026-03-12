Acessibilidade

12 de MarÃ§o de 2026 • 11:18

Oportunidade

Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

O evento é aberto ao público interessado no tema do empreendedorismo

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/03/2026 Ã s 08:57

CÃ¢mara Municipal de AnastÃ¡cio / ReproduÃ§Ã£o

A cidade de Anastácio recebe nesta quinta-feira (12) a palestra “O Impacto do Empreendedorismo Feminino”, que discutirá a participação das mulheres no desenvolvimento econômico e social por meio do empreendedorismo.

O encontro será realizado das 19h às 20h, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Praça Garibaldi de Medeiros, nº 718, Centro.

Durante a palestra serão abordados temas relacionados à liderança feminina no empreendedorismo, com discussões sobre como mulheres transformam desafios em oportunidades e influenciam o desenvolvimento de iniciativas econômicas e sociais.

A atividade é promovida pela Sala do Empreendedor de Anastácio, com apoio de instituições parceiras como Sebrae, Prodesenvolve, Semadesc e Governo de Mato Grosso do Sul.

O evento é aberto ao público interessado no tema do empreendedorismo.

