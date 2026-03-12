Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

CÃ¢mara Municipal de AnastÃ¡cio / ReproduÃ§Ã£o

A cidade de Anastácio recebe nesta quinta-feira (12) a palestra “O Impacto do Empreendedorismo Feminino”, que discutirá a participação das mulheres no desenvolvimento econômico e social por meio do empreendedorismo.

O encontro será realizado das 19h às 20h, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Praça Garibaldi de Medeiros, nº 718, Centro.