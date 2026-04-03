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ORAÇÃO

Paróquia de Anastácio divulga horário da missa de Sexta-feira Santa

As atividades começaram ainda ao amanhecer, às 5h30, com a tradicional Via-Sacra, reunindo fiéis em um momento de oração e reflexão

Redação

Publicado em 03/04/2026 às 08:12

Atualizado em 03/04/2026 às 08:14

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O Pantaneiro

A Sexta-feira Santa (03) é vivida com fé e devoção em Anastácio, onde a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes preparou uma programação especial para marcar uma das datas mais importantes do calendário cristão.

As atividades começaram ainda ao amanhecer, às 5h30, com a tradicional Via-Sacra, reunindo fiéis em um momento de oração e reflexão sobre o caminho percorrido por Jesus Cristo até a crucificação. A celebração reforça o espírito de penitência e contemplação característico da data.

Já no período da tarde, às 15h, será realizada a Celebração da Paixão do Senhor na Igreja Matriz de Anastácio. Este é o momento central da Sexta-feira Santa, quando os católicos recordam a morte de Cristo na cruz, em uma cerimônia marcada pelo silêncio, pela leitura da Paixão e pela adoração.

A programação reforça a tradição religiosa no município, reunindo a comunidade em um dia de profunda espiritualidade e respeito, mantendo vivas as celebrações que atravessam gerações.

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