Parque de Anastácio é inaugurado e promove lazer e saúde à população

Prefeitura de Anastácio, Assessoria

O município de Anastácio celebrou a inauguração de um novo espaço dedicado ao lazer, esporte e convivência: o Parque Municipal Anastácio, na manhã de segunda-feira (12).

Localizado no encontro da Avenida da Integração com a Avenida Juscelino Kubitschek, o parque reforça o compromisso da cidade com o bem-estar de seus moradores, oferecendo áreas de lazer acessíveis nas duas principais entradas do município.

Com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, recursos próprios do município, o parque foi cuidadosamente planejado para atender todas as idades, promovendo saúde, diversão e integração social.

O espaço conta com uma ampla área verde, que inclui pomar e paisagismo, além de uma estrutura completa de facilidades, como banheiros, bebedouros, poço artesiano com água potável e uma guarita de segurança.

Quem visita o Parque Anastácio pode aproveitar uma pista de skate, que é a maior da região, além de equipamentos de calistenia, quadra de vôlei de areia, uma academia voltada para a Terceira Idade e um parque infantil completo. Para quem gosta de caminhar, há uma pista de caminhada que circunda todo o espaço, ideal para exercícios ao ar livre.

O horário de funcionamento do parque é de segunda a segunda, exceto no Dia de Finados, com horários diferenciados: manhã, das 5h30 às 9h30, e tarde, das 16h às 21h30, garantindo que a população possa aproveitar o espaço em diferentes momentos do dia.

A inauguração contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito Manoel Aparecido - Cido, a vice-prefeita Maria Vital, vereadores, secretários municipais e representantes de diferentes setores da administração pública. Também estiveram presentes o ex-prefeito Nildo Alves e membros do Conselho Municipal de Cultura, demonstrando o entusiasmo e o apoio da comunidade para esse novo espaço de convivência.

Com o Parque Municipal Anastácio, a cidade dá mais um passo importante na promoção de uma vida mais saudável, ativa e integrada para todos os seus moradores. Venha conhecer e aproveitar esse novo espaço que é de todos!

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!