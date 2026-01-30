Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 16:44

Infraestrutura

Parque Municipal de Anastácio passa por manutenção elétrica e fecha ao público

Situação é temporária e a abertura está prevista para o sábado, dia 31, segundo a prefeitura

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 15:26

A comunidade poderá retornar às atividades no local no fim de semana / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Prefeitura de Anastácio informa que o Parque Municipal está temporariamente fechado ao público desde esta semana. A medida foi necessária para a realização de serviços de manutenção e melhorias no sistema elétrico do local, uma ação programada pela administração municipal.

Os trabalhos visam garantir mais segurança, eficiência e qualidade na infraestrutura do parque, que é um dos principais espaços de lazer e convivência da cidade. A intervenção técnica preventiva busca evitar futuras interrupções no fornecimento de energia e possíveis riscos, assegurando um ambiente adequado para famílias e visitantes.

De acordo com o comunicado oficial, a previsão é de que o parque seja reaberto no próximo sábado, dia 31, a partir das 16 horas. O horário de reabertura foi definido para permitir a conclusão total dos serviços e os testes finais de funcionamento de toda a rede elétrica e da iluminação.

A administração municipal agradece a compreensão da população durante este período de interdição e reforça seu compromisso em investir na manutenção e modernização dos equipamentos públicos. A comunidade poderá retornar às atividades no local no fim de semana, usufruindo de um espaço renovado e mais seguro para o lazer.

