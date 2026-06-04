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ESPORTE E LAZER

Parques de Anastácio funcionam em horário especial neste feriado

Locais estarão abertos pela manhã e à noite para atividades físicas, caminhadas e momentos de lazer da população.

Redação

Publicado em 04/06/2026 às 06:02

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Parque dos Ipês

A Prefeitura de Anastácio informou que os Parques Anastácio e Ipê funcionarão em horário especial nesta Quinta-Feira Santa, oferecendo à população opções de lazer, prática esportiva e convivência ao ar livre durante o feriado religioso.

De acordo com a administração municipal, os espaços estarão abertos para visitação e atividades físicas das 5h30 às 9h30, no período da manhã, e das 16h às 21h30, no período da tarde e noite.

Os parques são frequentemente utilizados por moradores para caminhadas, corridas, passeios em família e momentos de lazer, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

A gestão municipal destaca que a manutenção e o funcionamento desses espaços fazem parte das ações voltadas à valorização da qualidade de vida da população, incentivando hábitos saudáveis e proporcionando ambientes adequados para a prática de exercícios físicos e a convivência social.

Segundo a Prefeitura, o compromisso é continuar investindo em áreas públicas que atendam às necessidades dos moradores, garantindo locais seguros e acessíveis para o lazer e a integração da comunidade.

A orientação é para que os frequentadores respeitem os horários estabelecidos e colaborem com a conservação dos espaços, permitindo que todos possam aproveitar os parques de forma segura e organizada durante o feriado.

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