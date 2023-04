Páscoa Solidária realiza sua 5.ª edição com 200 crianças

Coelhinho da Páscoa fazendo a alegria da garotada

O Grupo de amigos, denominado “Família Studio Movimente”, realizou neste sábado, 8, um evento social com 200 crianças carentes do bairro Altos da Cidade, na cidade de Anastácio. Foi a 5.ª edição da Páscoa Solidária e a 2.ª maratoninha, que busca incentivar a prática de atividade física entre crianças e adolescentes.

A Páscoa Solidária é uma festa que já acontece há 5 anos, e tem como idealizadores o professor Claiton Medina, sua esposa Arlene, com vários amigos.

Antes de iniciar as atividades, a garotada foi recebida com um café da manhã, onde foi servido suco, bolos e cachorro quente. Durante as atividades, cada criança recebeu uma medalha e um ovo de Páscoa. Para os organizadores, a maratoninha kids não teve um único ganhador, mas todos os participantes foram vencedores e receberam uma medalha, além de um ovo de Páscoa.

A intenção desse evento é levar alegria para a garotada, mas também educar sobre a importância de se fazer atividade física.

A festa, contou entre outras coisas, com a presença de um grande “Coelhinho da Páscoa” que fez ainda mais a alegria da criançada, que recebeu camiseta e número no peito como acontece nas maratonas oficias.

Ao final, a comissão organizadora da festa realizou o sorteio de 10 cestas básicas entre os participantes. O professor Claiton, um dos idealizadores do evento, agradeceu a todos os envolvidos com uma mensagem, “Nunca deixe de acreditar em Jesus Cristo, nosso Salvador. Desejo a todas as crianças uma feliz Páscoa e muitas bênçãos em suas vidas. Conseguimos realizar o sonho de 200 crianças e vamos trabalhar sempre mais, para atender muito mais crianças carentes”. Finaliza.