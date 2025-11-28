Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 21:15

Luto

Pecuarista Rodrigo Albres morre de câncer aos 48 anos

Mesmo tendo passado por uma cirurgia recente, o pecuarista não resistiu e morreu nesta sexta-feira

Da redação

Publicado em 28/11/2025 às 20:51

Atualizado em 28/11/2025 às 20:56

Rodrigo era conhecido na região por sua atuação como pecuarista. / Arquivo Pessoal

As cidades de Anastácio e Aquidauana estão de luto pela morte do pecuarista Rodrigo Albres, ocorrido na manhã desta sexta-feira, 28 de novembro. Ele tinha 48 anos de idade.

Rodrigo lutava contra um câncer e estava internado havia semanas. Conforme relatos, na semana retrasada o pecuarista tava internado, passou por uma cirurgia, mas o estado de saúde foi agravado e ele não resistiu.

Nascido em 6 de maio de 1977, Rodrigo era conhecido na região por sua atuação como pecuarista.

O corpo está sendo velado na Travessa Ragakzi, a partir das 20h desta sexta-feira. O sepultamento será no sábado, 29 de novembro, às 9h da manhã, no Cemitério Municipal de Anastácio.

A família e amigos recebem o apoio da comunidade neste momento de dor e despedida.

