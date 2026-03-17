Pedestre Ã© atingida por motocicleta e socorrida pelo SAMU em AnastÃ¡cio

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Uma pedestre de 62 anos foi atropelada por uma motocicleta no fim da tarde desta segunda-feira (16), em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 17h50, na Avenida Manoel Murtinho.



De acordo com as informações, a vítima teria tentado atravessar a via quando foi atingida pela moto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana foram acionadas e prestaram atendimento no local.



A mulher apresentava escoriações e ferimentos na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.



O motociclista não sofreu ferimentos.