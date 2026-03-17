Pedestre Ã© atingida por motocicleta e socorrida pelo SAMU em AnastÃ¡cio

O acidente aconteceu ontem (16) por volta das 17h50, na Avenida Manoel Murtinho
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Uma pedestre de 62 anos foi atropelada por uma motocicleta no fim da tarde desta segunda-feira (16), em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 17h50, na Avenida Manoel Murtinho.
De acordo com as informações, a vítima teria tentado atravessar a via quando foi atingida pela moto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana foram acionadas e prestaram atendimento no local.
A mulher apresentava escoriações e ferimentos na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
O motociclista não sofreu ferimentos.
RegularizaÃ§Ã£o
InscriÃ§Ãµes para o evento, que acontece em 14 de abril, vÃ£o de 16 a 19 de marÃ§o no Cras; aÃ§Ã£o Ã© parceria da Prefeitura com o FÃ³rum da Comarca
PolÃcia
As informaÃ§Ãµes sobre quantidade de drogas apreendidas, possÃveis detidos e local da ocorrÃªncia nÃ£o foram detalhadas
OcorrÃªncia
A ocorrÃªncia foi atendida pela PolÃcia Militar apÃ³s denÃºncia de que a suspeita estava no local onde a vÃtima reside
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