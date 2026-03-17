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Pedestre Ã© atingida por motocicleta e socorrida pelo SAMU em AnastÃ¡cio

O acidente aconteceu ontem (16) por volta das 17h50, na Avenida Manoel Murtinho

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 08:22

Atualizado em 17/03/2026 Ã s 08:54

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Uma pedestre de 62 anos foi atropelada por uma motocicleta no fim da tarde desta segunda-feira (16), em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 17h50, na Avenida Manoel Murtinho.

De acordo com as informações, a vítima teria tentado atravessar a via quando foi atingida pela moto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A mulher apresentava escoriações e ferimentos na cabeça. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

O motociclista não sofreu ferimentos.

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