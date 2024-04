Pedreiro é surpreendido por "vara" de porcos em Anastácio; veja o vídeo

Um pedreiro foi surpreendido com vara de porcos-do-mato nas proximidades da madeireira Monjolinho, no Bairro Altos da Cidade, área urbana de Anastácio. O fato aconteceu na última segunda-feira (10).



A cena inusitada foi filmada por câmeras de segurança. O homem estava no início de uma construção e passou um baita "aperto".



Nas imagens é possível ver que o trabalhador precisou se apoderar de uma enxada para espantar as queixadas.



O vídeo, inclusive mostra uma cena surpreendente de inúmeros animais correndo como uma verdadeira manada.



Vale lembrar que, apesar do trocadilho, "vara" é uma das palavras que designam o coletivo de porcos.