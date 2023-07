Pedreiro volta do serviço quando morreu após acidente triplo em Anastácio

Vítima não resistiu / Divulgação

O motociclista Odilson Olímpio Afonso Paz, de 57 anos, que morreu ao sofrer um acidente com outra moto e ser atropelado em seguida por uma caminhonete voltava do serviço na hora do acidente.

A batida entre a moto dele e de outro rapaz ocorreu no cruzamento entre a avenida Manoel Murtinho e rua Dom Aquino, Centro de Anastácio, ao final da tarde dessa quarta-feira, dia 12.

A vítima morava no bairro Afonso Paim e estava trabalhando em uma obra no bairro Arara Azul, em Aquidauana. Nilson era separado e tinha um filho.

O acidente

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem de O Pantaneiro, os dois motociclistas envolvidos trafegam nas vias quando acabaram batendo um contra o outro. A colisão entre as duas motos causou a queda dos dois pilotos e uma caminhonete que vinha logo atrás, não conseguiu desviar atropelando uma das vítimas e passando por cima do corpo. Esse motociclista morreu no local.

Os motivos da primeira batida entre as motos ainda é apurado. O motorista da caminhonete estacionou a uma quadra de distância do acidente e fugiu do local.

A segunda vítima que ficou ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Aquidauana.

A Polícia Militar de Trânsito e a Perícia Técnica estiveram no local do acidente.