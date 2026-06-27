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Mulher acabou presa

Pichações ligadas a facções levam PM a desarticular ponto de tráfico em Anastácio

Mulher confessou participação nas pichações e no comércio de drogas; dois adolescentes também foram apreendidos durante a ação da Força Tática

O Pantaneiro

Publicado em 27/06/2026 às 10:33

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Pichações de cunho criminoso foram registradas recentemente nos municípios de Aquidauana e Anastácio / Reprodução

Uma investigação sobre pichações com referências a facções criminosas terminou com a desarticulação de um ponto de tráfico de drogas, a prisão de uma mulher e a apreensão de dois adolescentes, na noite da última quinta-feira (25), em Anastácio. A ação foi realizada pela Força Tática do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Jardim Independência.

De acordo com as informações divulgadas em nota, uma equipe realizava diligências para identificar os responsáveis pelas pichações de cunho criminoso registradas recentemente nos municípios de Aquidauana e Anastácio. A ação resultou na localização da mulher suspeita de envolvimento no caso. Dois menores também foram encontrados no imóvel.

Durante as buscas, os policiais da Força Tática apreenderam, aproximadamente, 55 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe, três porções de cocaína, uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro proveniente da comercialização de entorpecentes.

Segundo a PM, a mulher abordada confessou a prática do tráfico de drogas e também admitiu participação nas pichações relacionadas às facções criminosas. Ela ainda indicou aos policiais o local onde parte dos entorpecentes estava escondida.

A suspeita recebeu voz de prisão e terá que responder pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Ela foi apresentada na delegacia de Anastácio, juntamente com os dois adolescentes apreendidos. A PM também entregou todo o material recolhido na ação - para a sequência das investigações na unidade da Polícia Civil.

Pichações mobilizaram equipes de Força Tática do 7º BPM e levaram ao ponto de tráfico de drogas / Divulgação/7º BPM

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