04 de Fevereiro de 2026 • 19:21

Chuvas

Plantão social 24h atende famílias em risco de alagamento em Anastácio

A prevenção e a pronta comunicação são as principais ferramentas para minimizar os danos durante este período de chuvas intensas

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 17:07

Atualizado em 04/02/2026 às 17:12

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Com a intensificação do período chuvoso e a consequente elevação do nível do rio, a Prefeitura de Anastácio emitiu um alerta oficial à população sobre o risco de alagamentos e enchentes em algumas regiões do município. O comunicado tem caráter preventivo e busca orientar os moradores, especialmente aqueles que residem em áreas historicamente vulneráveis, para que adotem medidas de precaução.

Diante do cenário de possível emergência, a administração municipal reforçou a disponibilidade do Plantão Social, que funciona ininterruptamente, 24 horas por dia. A equipe está de prontidão para atender chamados, se deslocar até as localidades afetadas e prestar o suporte necessário às famílias que venham a ser impactadas pelas águas. O serviço é um canal direto e imediato para situações que exijam assistência.

A gestão municipal informa que segue monitorando constantemente a situação hidrometeorológica, em coordenação com os órgãos competentes. O apelo à comunidade é que mantenha atenção redobrada, evite transitar ou permanecer em áreas de risco conhecido, como margens de rios e córregos, e priorize, acima de tudo, a segurança pessoal e familiar. A prevenção e a pronta comunicação são as principais ferramentas para minimizar os danos durante este período de chuvas intensas.

Serviço – O contato para acionamento do plantão é o telefone 99246-8342, destinado exclusivamente a ligações. A prefeitura ressalta que a população deve utilizar este número em casos de real necessidade, evitando congestionar a linha com demandas não urgentes, para que o atendimento possa fluir com agilidade onde for mais necessário.

