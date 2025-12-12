Acessibilidade

12 de Dezembro de 2025 • 15:54

Polícia

PM apreende 10 kg de cocaína após denúncia em Anastácio

A ocorrência teve início por volta das 19h30 de ontem (11), após denúncia anônima repassada pelo Copom

Da redação

Publicado em 12/12/2025 às 10:56

Atualizado em 12/12/2025 às 10:59

Divulgação/ PM

Uma ação das equipes do Getam e da Rádio Patrulha de Anastácio resultou na apreensão de 10,519 kg de cocaína e na detenção de uma mulher que conduzia um veículo suspeito. A ocorrência teve início por volta das 19h30 de ontem (11), após denúncia anônima repassada pelo Copom indicando que um carro branco circulava na cidade transportando drogas.

As equipes iniciaram diligências e localizaram o veículo deixando o perímetro urbano pelo trevo próximo ao Posto Taquaruçu. A condutora seguiu em direção a Campo Grande, sendo acompanhada pela PM até ser abordada cerca de 16 km após sair de Anastácio.

Durante entrevista, a mulher apresentou versões contraditórias sobre sua presença na região. Inicialmente, afirmou trabalhar com venda de perfumes, mas não soube informar o nome de clientes. Depois, admitiu ter sido contratada por R$ 5.000 por um indivíduo não identificado para buscar uma carga em uma residência na cidade, indicando o endereço recebido por WhatsApp.

As equipes foram ao local informado e, ao se aproximarem, um homem fugiu pela mata, deixando para trás uma mochila preta. Dentro dela, os policiais encontraram seis tabletes de pasta base de cocaína (6,200 kg) e sete tabletes de cloridrato de cocaína (4,319 kg), totalizando 10,519 kg de entorpecentes. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 650 mil.

A condutora do veículo foi encaminhada, sem lesões, à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, juntamente com a droga apreendida. Um advogado compareceu para acompanhar o procedimento. Não houve necessidade do uso de algemas.

As buscas pelo homem que fugiu continuam.

