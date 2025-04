PM apreende drogas e detém três pessoas em chácara de Anastácio

Divulgação/ PM

Três pessoas foram detidas na tarde de quinta-feira (24) durante uma operação da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar em uma chácara localizada no município de Anastácio. A ação foi deflagrada após denúncias apontarem a existência de tráfico de drogas no local.



Durante a abordagem, um homem de 29 anos foi encontrado com uma porção de skunk (tipo de maconha com maior concentração de THC) e informou ter adquirido o entorpecente na própria chácara. A partir dessa informação, os policiais localizaram cerca de 530 gramas da substância com um segundo homem, de 26 anos, além de dinheiro em espécie e uma balança de precisão.



Na mesma operação, uma mulher de 48 anos também foi abordada. Com ela foram apreendidos aproximadamente 170 gramas de skunk, uma tesoura e plástico filme, materiais que indicam preparo e embalo de drogas para venda.



Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!