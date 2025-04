PM apreende som e conduz mulheres à Delegacia em Anastácio

Divulgação/ PM

A Polícia Militar, por meio do 7º Batalhão, atendeu a uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Vila Maior, em Anastácio, na madrugada desta quinta-feira (03).

A denúncia partiu de moradores incomodados com o volume alto de um equipamento de som, que já havia sido alvo de reclamações anteriores. No local, os policiais identificaram duas mulheres, de 23 e 20 anos, como responsáveis pelo aparelho.

Diante da reincidência, os agentes apreenderam o equipamento e duas caixas de som. As envolvidas foram encaminhadas à Delegacia para as providências cabíveis.