PM atende ocorrência de violência doméstica em Anastácio

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher de 25 anos foi vítima de violência doméstica no bairro Cristo Rei, em Anastácio, após ser agredida pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (24).



Segundo informações da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima relatou ter sido agredida com tapas no rosto e ofendida verbalmente pelo homem, de 35 anos. Ela ainda contou que, no dia anterior, já havia sido agredida, episódio que deixou hematomas em seu corpo.



O suspeito fugiu da residência antes da chegada dos policiais e, apesar das diligências feitas na região, não foi localizado. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e dar início aos procedimentos legais.

