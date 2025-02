PM de Anastácio age em caso de estelionato envolvendo venda de motocicleta

PM de Anastácio / Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio atendeu uma ocorrência de estelionato envolvendo a venda de uma motocicleta, na noite de quarta-feira (26). Um golpe aplicado por um criminoso que se identificava como "Valdir" nas redes sociais resultou na apreensão do veículo e na prisão de um estelionatário que enganou duas vítimas.



O caso teve início quando um homem de 38 anos decidiu vender sua motocicleta Honda Titan 125 e entrou em contato com um suposto comprador, identificado como "Valdir" nas redes sociais. A negociação seguiu por WhatsApp, e o golpista, de forma astuta, instruiu a vítima a entregar a moto a um homem de 49 anos, convencendo-o de que estava realizando uma compra legítima.



O homem de 49 anos realizou um pagamento inicial de R$ 1.000,00 via PIX, com a promessa de quitar o restante do valor no dia seguinte. No entanto, após a transferência, o golpista bloqueou as vítimas e impossibilitou qualquer contato. Ao perceberem que haviam sido enganados, os dois envolvidos procuraram a Polícia Militar.



A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar rapidamente se mobilizou para investigar a situação. As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para registrar a ocorrência, e a motocicleta foi apreendida e apresentada na unidade policial.

