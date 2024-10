Força Tática da PM apreende quase 2 toneladas de maconha em carros abandonados

Droga foi apreendida próximo de fazenda / Divulgação

Quase duas toneladas de maconha foram apreendidas em três veículos que estavam em área de fazenda, no município de Anastácio. A apreensão ocorreu ontem (8), mas ninguém foi preso.

A Polícia Militar chegou ao local após denúncia de movimentação estranha de veículos e pessoas próximo a uma fazenda, em meio à mata fechada localizada a cerca de 25 km da cidade de Anastácio.

No local, as equipes fizeram a incursão e localizaram um acampamento contendo várias mochilas, roupas, utensílios pessoais, bem como três veículos sendo eles: Toyota Hilux, Renault Sandeiro e um VW Gol.

Os carros de passeio estavam abertos e com as chaves no contato (inclusive os porta-malas levantados, dando indícios que estavam sendo carregados com entorpecentes), no entanto o primeiro estava trancado, sendo localizado a chave em uma pochete ao lado da caminhonete.

Dentro dos três veículos foram encontrados tabletes de substância análoga a maconha sendo contabilizados: na Hillux, 1637 tabletes, pesando aproximadamente 1.817,55kg, no porta malas do Sandero, 46 tabletes, pesando aproximadamente 42,8kg e no porta malas do veículo Gol, 63 tabletes, pesando aproximadamente 71,65kg.

Na Hilux também foram encontradas duas placas veiculares com a mesma sequência alfanumérica. Após checagem dos veículos encontrados, constatou-se que a Toyota Hillux é produto de furto feito em março deste ano, em Maringá.

Os veículos e a droga apreendida foram pesados e contados na sede do quartel do 7º BPM, sendo todo processo acompanhado pela equipe da Polícia Civil da cidade de Anastácio.