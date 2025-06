PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Anastácio

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de mais de um quilo de drogas em uma residência no bairro Altos da Cidade, em Anastácio, na tarde de sábado (31). A ação foi desencadeada após diversas denúncias anônimas apontarem a prática de tráfico de entorpecentes no local.



De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial vinha monitorando a movimentação em uma residência situada na Rua Adão Maidana. Informações repassadas aos policiais indicavam que um casal estaria comercializando drogas a mando de um terceiro indivíduo, que atualmente se encontra preso pelo mesmo crime. As denúncias também mencionavam uma intensa circulação de usuários de drogas nas imediações do imóvel.



Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma sacola contendo um tablete de substância análoga à maconha ao avistar a viatura. Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência, onde encontraram mais entorpecentes escondidos em diferentes locais da casa, incluindo embaixo da cama e até mesmo costurados em peças de roupa íntima.



Foram apreendidos, ao todo, aproximadamente:



1,2 kg de maconha, distribuídos em porções, tabletes e trouxinhas;



27 g de pasta base de cocaína;



45 g de cocaína;



R$ 37,00 em dinheiro fracionado;



Um aparelho celular e uma tesoura, possivelmente utilizados no preparo e na comercialização da droga.



Um dos detidos chegou a apagar sua conta de aplicativo de mensagens no momento da abordagem. Já a outra suspeita apresentou nome falso aos policiais para tentar evitar a prisão, mas acabou sendo identificada e teve contra si confirmado um mandado de prisão em aberto emitido pela comarca de Campo Grande.



Além da droga, a polícia também verificou a existência de um compartimento improvisado sob o piso do quarto do casal, onde foram encontradas mais substâncias entorpecentes enterradas.



Os detidos foram encaminhados sem lesões corporais à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde permanecem à disposição da Justiça. A operação contou com a participação de três policiais militares da Força Tática, com uso de algemas justificado pelo comportamento dos abordados, que demonstraram nervosismo e tentativa de fuga.

