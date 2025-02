PM detém suspeito de ameaçar mulher grávida em Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio deteve um homem de 29 anos, acusado de ameaçar e agredir sua companheira grávida de oito meses, após denúncias feitas pela vítima. O caso, que ocorreu no bairro Cristo Rei, foi atendido pela equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar na noite de quarta-feira (26).



De acordo com o relato da vítima, o autor passou a demonstrar comportamento agressivo após a descoberta da gestação, o que resultou em frequentes ameaças e episódios de violência. A mulher, de 30 anos, informou ainda que o companheiro, que consome bebida alcoólica, já a agrediu fisicamente em outras ocasiões. Na manhã do dia do incidente, o homem teria tomado o celular da vítima, ameaçado quebrá-lo e enviado mensagens ameaçando destruir a casa e agredi-la caso ela não abrisse o portão para ele pegar seus pertences.



Com base nas informações recebidas, os policiais localizaram o autor na residência de sua mãe, no bairro Vila Juí. Durante a abordagem, ele foi detido sem resistência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foi registrado o ocorrido. O suspeito negou estar com o celular da vítima, apresentando outro aparelho com a tela quebrada e desligado.

