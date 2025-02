PM detém suspeitos por fraude e estelionato em Anastácio

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

A Polícia Militar prendeu suspeitos envolvidos em um caso de fraude e estelionato em um posto de combustível no centro de Anastácio, na noite desta segunda-feira (17). A ação foi conduzida por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



O crime foi descoberto após um homem relatar aos policiais que sua esposa, funcionária do posto, havia sido vítima de um golpe. Segundo o relato, uma mulher abasteceu cerca de R$ 3.500,00 em combustível e apresentou um comprovante de transferência bancária (TED). No entanto, ao verificar a transação, foi constatado que o pagamento estava apenas agendado e não havia sido efetivado.



A equipe da PM localizou a suspeita em sua residência. Ela confirmou o ocorrido, mas afirmou não ter dinheiro para quitar a dívida. A mulher ainda revelou que já havia repassado o combustível a outra pessoa por um valor inferior para quitar um débito. O destinatário do produto foi identificado e compareceu à delegacia, onde negou envolvimento na fraude e afirmou desconhecer a origem irregular do combustível.



Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à delegacia local para esclarecimentos e demais providências legais.