PM é acionada por causa de briga, mas leva dois jovens presos por adulteração de chassi de moto

PM de Anastácio / Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio foi acionada na noite de ontem (7) para separar uma possível briga no Loteamento Tarumã, mas acabou levando dois jovens presos por alteração de chassi de moto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, no local, dois homens foram vistos, sendo que um dele ao ver a viatura, entrou na casa, quando foi dado voz de abordagem para averiguação.

Foi realizado busca pessoal e nada de ilícito encontrado, porém, ao checar no sistema policial, foi constatado um mandado de prisão em aberto em nome do indivíduo de um deles.

Os policiais questionaram sobre a moto que estava na casa e um deles respondeu que o veículo era dele, mas não possuía nenhum documento e que comprou a referida motocicleta no bairro Cristo Rei apenas para trabalhar em fazenda.

Novamente em checagem no sistema policial, foi constatado que a placa que estava na motocicleta não condizia com a numeração identificada no chassi sendo este chassi cadastrado para outra placa.

A checagem pela numeração do motor não foi possível realizar, pois estava lixada.

Assim, os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para providências.