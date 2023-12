PM intercepta veículo com grande quantidade de drogas em Anastácio

Material foi apresentado / Divulgação

Na noite deste domingo, 10, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas em um carro durante fiscalização em Anastácio.

A PM recebeu informações de que um veículo Logan estaria se deslocando de Corumbá, transportando uma passageira suspeita de envolvimento com drogas.

Imediatamente, as equipes da Força Tática, em conjunto com o Canil, foram acionadas e realizaram uma abordagem minuciosa com a assistência de cães treinados.

Durante a operação, foi constatado que a passageira carregava em suas malas nove volumes contendo uma substância com características semelhantes à "flor de maconha".

Após a pesagem, o total alcançou 4,9kg. Além disso, um volume de haxixe foi identificado, pesando 800 gramas.A revista na bolsa da suspeita revelou a presença de um invólucro contendo uma substância análoga à maconha, cujo peso totalizou 10,5 gramas.

Diante dos fatos, tanto a suspeita quanto os ilícitos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Anastácio para as devidas providências.