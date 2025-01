PM prende suspeito de furto em Anastácio e recupera botijão de gás

Divulgação/ PM

A equipe Rádio Patrulha de Anastácio prendeu um homem suspeito de furtar uma oficina mecânica no bairro Vila Humbelina, localizada na rua Ademar dos Santos, na madrugada do último sábado (25).



A ação teve início após vizinhos denunciarem uma movimentação suspeita no estabelecimento. Uma testemunha relatou ter ouvido barulhos vindos da oficina e flagrou o suspeito arremessando um botijão de gás e outros pertences por cima do muro. Após o flagrante, o homem fugiu do local levando o botijão e deixando uma engraxadeira para trás.



Com base nas imagens fornecidas pela testemunha, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito na rua Dona Joaninha, a cerca de quatro quarteirões da oficina. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e indicou o local onde havia deixado o botijão, que foi recuperado em um bar próximo.



A vítima foi acionada e compareceu à delegacia, onde reconheceu os objetos furtados como sendo de sua propriedade. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio, onde foi registrado o boletim de ocorrência e tomadas as medidas legais cabíveis.