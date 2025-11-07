PM realiza solenidade de transmissão de comando em Anastácio

Durante a cerimônia, o Capitão Luiz Gustavo Morandi transmitiu o comando da unidade ao Capitão Adalberto Moraes Gomblan
Divulgação/ PM
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou na tarde de quinta-feira (6) a solenidade de transmissão de comando da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural, em Anastácio. O evento aconteceu no Centro de Convenções do município.
Durante a cerimônia, o Capitão Luiz Gustavo Morandi transmitiu o comando da unidade ao Capitão Adalberto Moraes Gomblan, formalizando a mudança de liderança da corporação.
A solenidade contou com a presença de Fabiano Aparecido do Nascimento, chefe de gabinete que representou o prefeito Manoel Aparecido Neri (Cido), dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Vilma Ferreira e Aldo José, além do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anastácio, Dr. Luciano Pedro Beladelli, e de autoridades militares de Anastácio, Aquidauana e região.
