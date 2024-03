PM recupera bike furtada no centro de Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio, prendeu um jovem de 20 anos por furto de uma bicicleta na noite de ontem (29), na região central de Anastácio.

Conforme informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, a PM foi acionada por um cidadão que informou ter sido furtado nas proximidades de uma academia, local onde trabalha.

Segundo relatos da vítima, ele estava prestes a fechar a academia quando foi abordado por uma mulher desconhecida que informou sobre o furto de uma bicicleta. Imediatamente, ele verificou as imagens das câmeras de segurança de um vizinho do estabelecimento, onde conseguiu identificar um homem magro, moreno, vestindo bermuda e camiseta vermelha, levando consigo sua bicicleta aro 29, marca Colli, cor cinza.

Com as características e uma foto da bicicleta fornecida pela vítima, a equipe da Polícia Militar iniciou as diligências para localizar o suspeito.

Durante as buscas, os policiais vira, um indivíduo que correspondia às descrições fornecidas e diante de todas as fundadas suspeitas, procederam a abordagem.

Ao ser questionado sobre a procedência da bicicleta, o jovem de 20 anos confessou o furto, indicando que havia acabado de cometer o crime em frente à academia.

Confirmado o número de série da bicicleta, a Polícia Militar deu voz de prisão ao autor e o encaminhou à Delegacia de Polícia de Anastácio para as devidas providências.