02 de Setembro de 2025 • 17:22

Balanço

PM registra prisões, acidente e furtos em Anastácio no fim de semana

Todos os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências legais

Da redação

Publicado em 02/09/2025 às 11:57

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

O 7º Batalhão da Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Anastácio entre sábado (30) e a madrugada de segunda-feira (1º). Os casos envolveram ameaças, violência doméstica, sinistro de trânsito, cumprimento de mandado de prisão e tráfico de drogas.

Na tarde de sábado (30), no bairro Jardim Campanário, um homem de 23 anos foi preso por ameaça e perturbação após bater no portão de uma vizinha e proferir ofensas contra o esposo dela. Segundo familiares, ele estava embriagado desde a noite anterior e havia se envolvido em briga com o próprio pai.

Ainda no bairro, já na madrugada de domingo (31), um veículo VW Gol conduzido por um homem de 50 anos, sem habilitação, colidiu com uma ambulância municipal. Houve apenas danos materiais. O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado pelas infrações de trânsito.

Na manhã do mesmo dia, durante patrulhamento no bairro Cristo Rei, policiais cumpriram mandado de prisão contra um homem de 46 anos.

No período da tarde, no centro de Anastácio, um homem de 50 anos foi preso por violência doméstica após agredir e ameaçar de morte a esposa, de 46 anos, que solicitou medidas protetivas.

Ainda no domingo, proprietários de uma oficina e borracharia às margens da BR-262 registraram furto de fios de cobre e de uma garrafa de refrigerante. As câmeras de segurança flagraram o suspeito, mas ele não foi localizado no momento da ocorrência.

Na madrugada de segunda-feira (1º), no bairro Cristo Rei, a Força Tática prendeu um homem de 28 anos identificado como autor dos furtos na BR-262. Na casa dele, foram encontrados fios de cobre, mochila e boné utilizados no crime, além de oito porções de substância análoga à maconha, totalizando 65 gramas, embaladas para venda.

Todos os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências legais.

