PM Rural prende dois por furto de gado e apreende três armas em Anastácio

A Polícia Militar Rural prendeu dois homens envolvidos no furto e abate de gado na zona rural de Anastácio, na madrugada deste domingo (9). Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela região da Vila Maior, em uma estrada vicinal de acesso à Fazenda Mariá, quando uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) abordou uma caminhonete.

Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 30 kg de carne bovina, além de R$ 900 em dinheiro, nove munições calibre .22, um facão e uma chaira.

As diligências prosseguiram até a Fazenda Mata Grande, onde os militares localizaram o ponto em que o bovino havia sido abatido. Conforme apurado durante a ocorrência, o animal teria sido abatido sem autorização e parte da carne já havia sido retirada do local.

No decorrer da ação, também foram apreendidos um rifle calibre .22, uma espingarda calibre 36 e uma pistola calibre .22, além de munições.

Os dois envolvidos, juntamente com as armas e os demais materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para as providências legais cabíveis. O veículo utilizado também foi removido.

A ação integra o trabalho permanente do Batalhão de Polícia Militar Rural no combate aos crimes patrimoniais no campo e na proteção dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul.