Acessibilidade

09 de Agosto de 2026 • 15:00

Buscar

Últimas notícias
X
POLICIAL

PM Rural prende dois por furto de gado e apreende três armas em Anastácio

Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.

Polícia Militar Rural

Publicado em 09/08/2026 às 08:25

Atualizado em 09/08/2026 às 08:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar Rural prendeu dois homens envolvidos no furto e abate de gado na zona rural de Anastácio, na madrugada deste domingo (9). Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela região da Vila Maior, em uma estrada vicinal de acesso à Fazenda Mariá, quando uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) abordou uma caminhonete.

Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 30 kg de carne bovina, além de R$ 900 em dinheiro, nove munições calibre .22, um facão e uma chaira.

As diligências prosseguiram até a Fazenda Mata Grande, onde os militares localizaram o ponto em que o bovino havia sido abatido. Conforme apurado durante a ocorrência, o animal teria sido abatido sem autorização e parte da carne já havia sido retirada do local.

No decorrer da ação, também foram apreendidos um rifle calibre .22, uma espingarda calibre 36 e uma pistola calibre .22, além de munições.

Os dois envolvidos, juntamente com as armas e os demais materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para as providências legais cabíveis. O veículo utilizado também foi removido.

A ação integra o trabalho permanente do Batalhão de Polícia Militar Rural no combate aos crimes patrimoniais no campo e na proteção dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Conscientização ambiental

Alunos de Anastácio participam de teatro sobre sustentabilidade

Trânsito

Colisão entre carro e motocicleta deixa duas mulheres feridas em Anastácio

Cerimônia em Anastácio

Lions Clube Aquidauana parabeniza nova Governadoria do Distrito LB-1

Solenidade realizada em Anastácio também homenageou o casal CL Ernandes e CaL Inácia pelos serviços prestados ao movimento leonístico

Apagão

Após 12 horas, energia elétrica é restabelecida em Anastácio e Aquidauana

Publicidade

Apagão

Gerador móvel chega à subestação de Anastácio para auxiliar no restabelecimento da energia

ÚLTIMAS

AgroCastMS

Previsão do tempo: ferramenta estratégica para o produtor rural

Natálio Abraão destaca como o clima influencia decisões no plantio, manejo e produção agropecuária

Cultura e lazer

Aquidauana recebe mais uma edição da Feira da Estação neste sábado

Evento terá show ao vivo, produtos da agricultura familiar, espaço kids e entrada gratuita na Estação Rodoviária

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo