PMA agiu rápido e conduziu anta até mata em Anastácio

Anta foi conduzida pela PMA / Reprodução vídeo

Nessa terça-feira (24), o animal foi flagrado por diversos moradores. O passeio pela rua João Leite Ribeiro, Vila Santa Maria foi gravado e viralizou nas redes sociais do município.

A equipe que resgatou a anta foi composta pelo terceiro sargento Genilson de Andrade da Silva e sargento Lister Rodrigues dos Santos.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o sargento Genilson explicou que eles foram acionados por diversos populares que diziam que a anta estava percorrendo os bairros.

“No primeiro contato não tínhamos visto a anta, e em buscas retornamos em frente a escola da cidade e nos deparamos com o animal na via. Como é um animal de porte grande a equipe evitou estressá-lo”, explicou o terceiro sargento.

Ele explicou ainda que foi utilizado técnicas de condução da anta, afim de evitar sedá-la ou mesmo laçar. “Empregamos de algumas técnicas, a gente conseguiu fazer com que o animal andasse na via. Podíamos laçar, mas que para não colocar em risco a integridade física do animal, optamos por conduzi-lo, resguardando a sua integridade até a soltura.”

A anta foi conduzida até uma rua que faz divisa com uma região de mata na cidade. A PMA diz que a anta não estava machucada. Tinha uma lesão pequena na cabeça, mas nada que fosse comprometer a saúde do animal.

“Teve um dado momento que a anta adentrou em um terreno urbano e deixamos ela descansar por mais uma hora, já que ela estava ofegante. Depois finalizamos essa condução com sucesso e liberamos o animal”.