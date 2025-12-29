PMA apreende petrechos de pesca e prende três pessoas na região de Palmeiras

Os três infratores flagrados em Anastácio foram autuados e conduzidos à delegacia / Divulgação/PMA

Em mais uma ação da Operação Piracema Georreferenciada 2025/2026, a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul apreendeu material de pesca e prendeu três pessoas durante patrulhamento na região de Palmeiras. A fiscalização, realizada em pontos georreferenciados considerados críticos, resultou na apreensão de 22 varas de pesca com molinete e 12 varas com carretilha.

A operação está em vigor para fazer cumprir o período de defeso, que no estado ocorre entre 5 de novembro e 28 de fevereiro, com exceção da calha do rio Paraná, onde a proibição se estende de 1º de novembro a 28 de fevereiro. O objetivo é garantir a reprodução dos peixes e a preservação dos estoques pesqueiros.

A atual edição da Operação Piracema se orienta por quatro eixos principais: monitoramento e fiscalização de áreas prioritárias, aplicação rigorosa da lei, ações de educação ambiental e emprego de tecnologias de georreferenciamento para otimizar o trabalho das equipes. O combate à pesca ilegal enfrenta desafios logísticos devido à vasta extensão territorial e à complexa rede hidrográfica do Estado.

Durante o defeso, a pesca é permitida apenas para subsistência das famílias ribeirinhas, sendo proibido o armazenamento do pescado. Comerciantes e pescadores profissionais que possuíam estoques de peixe nativo tinham até o dia 7 de novembro para declará-los formalmente ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul.

Os três infratores flagrados em Anastácio foram autuados e conduzidos à delegacia. A PMA reforça que, após o término da Piracema, em 28 de fevereiro, a pesca só poderá ser retomada com a devida Licença Ambiental e o uso de petrechos permitidos.

A operação conta com a integração entre a PMA, o Imasul e o Ministério Público Estadual, reforçando o compromisso com a preservação da fauna aquática para as futuras gerações.

