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INVESTIGAÇÃO

PMs são presos após morte durante ocorrência em Anastácio

De acordo com a corporação, a prisão foi solicitada pela Corregedoria da PM, que também conduz a investigação

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 10:31

Atualizado em 04/04/2026 às 11:01

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Dois policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou na morte de um homem em Anastácio, foram presos na tarde desta sexta-feira (3). A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul já havia determinado o afastamento dos agentes.

De acordo com a corporação, a prisão foi solicitada pela Corregedoria da PM, que também conduz a investigação. Embora os policiais tenham alegado que houve confronto durante a ação, a instituição informou que houve “excesso” na conduta e que os responsáveis serão devidamente responsabilizados.

Wellington dos Santos Vieira, de 27 anos, morreu na madrugada da última terça-feira (31), no bairro Cristo Rei. Ele era suspeito de envolvimento no homicídio de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral no bairro Vila Juí. Segundo informações iniciais, ao ser localizado, teria ocorrido confronto com os policiais.

Em nota divulgada anteriormente, a Polícia Militar informou que abriu procedimento interno para apurar a conduta dos envolvidos, reforçando o compromisso com a legalidade e a transparência na apuração dos fatos.

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