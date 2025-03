Delegacia de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Polícia Civil de Anastácio prendeu, na tarde de quinta-feira (06), uma mulher de 27 anos investigada por tentativa de homicídio contra o próprio filho, uma criança de apenas três anos. O caso, inicialmente tratado como maus-tratos, ganhou novos desdobramentos após a análise de provas que indicam risco iminente à vida da vítima.



As investigações tiveram início no dia 3 de março, quando a mulher foi presa em flagrante após denúncias de abusos contra a criança. Na ocasião, a Justiça negou o pedido de prisão preventiva, permitindo sua soltura. No entanto, novos elementos foram incluídos no inquérito, levando a delegacia a solicitar novamente a prisão, desta vez deferida pelo juiz da comarca.



Um dos principais fundamentos para a mudança na tipificação do crime foi o depoimento do médico responsável pelo atendimento da criança. Segundo ele, a suspeita não levou o filho voluntariamente ao hospital, sendo pressionada por populares a buscar ajuda médica. A criança apresentava desnutrição grave, desidratação severa e múltiplos ferimentos, incluindo queimaduras e marcas de amarras nos punhos. O profissional alertou que, se o menino tivesse ficado mais um dia sem atendimento, poderia ter morrido.



Com base nessas evidências, a delegada responsável pela investigação concluiu que a conduta da suspeita não se limitava a maus-tratos, mas representava uma tentativa de homicídio. As agressões e negligência extrema colocaram a vida da criança em risco e não foram episódios isolados, mas sim um padrão contínuo de abusos.



A delegada também ressaltou que homicídio não ocorre apenas por meios evidentes, como o uso de armas, mas também por omissão e negligência. No caso de uma criança, que depende inteiramente de um adulto para sobreviver, privar alimento, água e atendimento médico essencial pode ser tão letal quanto um ato de violência direta.



Graças à intervenção de populares, a criança foi salva a tempo e está sob cuidados.

