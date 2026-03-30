Polícia Civil esclarece três homicídios interligados em Anastácio

A Polícia Civil de Anastácio, em Mato Grosso do Sul, elucidou em curto espaço de tempo três homicídios ocorridos entre a última quinta e sexta-feira no município. De acordo com as investigações, os crimes estão diretamente relacionados e fazem parte de uma mesma cadeia de acontecimentos.

O primeiro caso veio à tona após a descoberta dos corpos de um casal dentro de uma residência, no sábado. Conforme apurado, o duplo homicídio teria ocorrido ainda na quinta-feira. Já na sexta-feira, um terceiro crime foi registrado: a morte de David Vareiro Machado, apontado como um dos envolvidos na execução do casal.

As investigações indicam que o assassinato do casal foi planejado por M. F. L. F., que teria contratado terceiros para cometer o crime. Ela foi presa após a rápida atuação da Polícia Civil, que representou pela prisão dos suspeitos assim que surgiram os primeiros elementos.

Ainda segundo a apuração, participaram diretamente da execução W. S. V. e o próprio David Vareiro Machado. No entanto, David acabou sendo morto no dia seguinte, após supostamente cobrar o pagamento pelo crime.

O companheiro da mulher, W. H. M. S. também teve participação confirmada, sendo apontado como envolvido na morte de David e com fortes indícios de ter atuado como mandante no homicídio do casal.

A Polícia Civil destaca que os três crimes estão interligados, embora a motivação para o assassinato do casal ainda esteja sendo investigada.

Os dois homens ainda seguem foragidos, e as forças de segurança continuam as buscas para localizá-los.

A instituição reforçou seu compromisso com a elucidação de crimes graves e a responsabilização dos envolvidos, ressaltando a rápida resposta dada ao caso, que trouxe esclarecimentos importantes à sociedade.

