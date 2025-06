Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Anastácio

O homem foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal / Divulgação

O caso teve início após a Polícia Militar ser acionada via Copom para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. A vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana com diversos ferimentos. Populares informaram às autoridades que o agressor havia invadido a casa da vítima e cometido o ataque de forma brutal.

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Anastácio, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Aquidauana, após invadir uma residência e atacar um jovem com múltiplas facadas enquanto ele dormia. O crime, que também envolveu agressão contra a mãe da vítima, foi classificado como tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal.

Investigadores do SIG se dirigiram imediatamente ao hospital, onde ouviram o relato da mãe do jovem ferido. Segundo ela, tudo aconteceu durante a madrugada. Ela dormia em seu quarto quando ouviu os gritos do filho. Ao correr para verificar o que estava acontecendo, encontrou o suspeito desferindo golpes de faca nas costas do jovem. Ao tentar impedir o crime, ela foi agredida com um soco no rosto e sofreu lesões.

Com base nas informações colhidas, a Polícia Civil deu início às diligências e conseguiu identificar o autor do crime. O homem foi localizado escondido na casa de familiares, onde foi detido e recebeu voz de prisão.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime. Ele alegou que horas antes havia sido agredido por alguns indivíduos na região conhecida como "Aldeinha", entre eles, a vítima. Movido por vingança, ele esperou a oportunidade para revidar. Após receber atendimento médico, dirigiu-se até a casa da vítima, a encontrou dormindo e a atacou.

A Perícia Criminal foi acionada e realizou os levantamentos técnicos no local do crime. Apesar das buscas, a faca utilizada na agressão não foi localizada.

O homem foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. As investigações prosseguem, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes e eventuais motivações por trás do ataque.

