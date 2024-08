PM desmantela esquema de tráfico e prende suspeitos em Anastácio

Reprodução

Em uma operação realizada na noite de ontem (19), a Força Tática de Anastácio fez uma importante apreensão de drogas e prendeu quatro indivíduos envolvidos em tráfico.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 20h30, os policiais realizavam patrulhamento tático quando abordaram um veículo preto no cruzamento da rua João Teodoreto da Costa com a Travessa Ragalzi. O carro, que estava com os faróis apagados, era conduzido por um homem de 41 anos.

Durante a abordagem, os policiais observaram que o suspeito dispensou uma sacola branca no asfalto. Após a busca pessoal e inspeção do veículo, a sacola foi recuperada e encontrada com aproximadamente 51 gramas de pasta base de cocaína.



A investigação revelou que o motorista tem um longo histórico criminal por tráfico e receptação e havia sido libertado da prisão há menos de um mês. Denúncias indicavam que ele continuava com atividades ilícitas.

Os demais ocupantes do veículo foram identificados como uma jovem de 18 anos e uma mulher de 30 anos, além de um mecânico.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram registrados os procedimentos necessários. O veículo e a droga foram apreendidos.