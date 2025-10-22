Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 11:25

Crime

Polícia investiga furto de vaca prenha em Anastácio

Desaparecimento aconteceu em uma chácara, localizada nas proximidades da Ponte Boiadeira

Da redação

Publicado em 22/10/2025 às 09:51

A Polícia Civil de Anastácio investiga um caso de abigeato (furto de gado) após uma moradora registrar, na terça-feira (21), o desaparecimento de uma vaca prenha em uma chácara, localizada nas proximidades da Ponte Boiadeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária recebeu informações de populares sobre uma buchada jogada na beira da estrada, na Rua Acogo, também em Anastácio. Ao chegar ao local, ela constatou que o material se tratava de partes de seu animal, reconhecendo o couro e encontrando um feto de bezerro entre os restos deixados na via.

Diante das evidências, a polícia instaurou investigação para apurar o crime de furto qualificado (abigeato) e identificar os responsáveis pelo abate e descarte do animal.

