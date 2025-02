Mulher é brutalmente espancada por ex em fazenda de Terenos

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Uma mulher, de 28 anos, é mais uma vítima de violência doméstica em Mato Grosso do Sul. Ela, que estava em uma fazenda em Terenos, foi surpreendida pelo ex e gravemente ferida com socos, chutes e golpes de caco de vidro, na noite de sexta-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar de Anastácio que atendeu a ocorrência, a mulher estava na fazenda e foi surpreendida pelo homem, de 37 anos que a agrediu brutalmente.

Durante a agressão, a vítima foi socorrida por um funcionário do local, que, junto a outros trabalhadores, conseguiu afastar o agressor.

A mulher sofreu cortes profundos no rosto e na mão e, temendo pela própria vida, relutou em denunciar o caso.

Ainda assim, o comunicante decidiu acionar a Polícia Militar, que iniciou as diligências.

Ao chegar à residência da vítima em Anastácio, a PM foi informada por familiares de que ela já havia sido encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

No hospital, a vítima relatou que o autor retirou sua tornozeleira eletrônica antes de se dirigir à fazenda e que a ameaçou de morte caso registrasse a ocorrência.

Diante da gravidade do caso, a coordenação do PROMUSE foi acionada e mobilizou os canais competentes para garantir o apoio à vítima. A Polícia Militar de Terenos também foi informada e, com o apoio do comunicante, deslocou-se até a fazenda para localizar e deter o agressor.

Entretanto, não foi informado se ele foi preso.