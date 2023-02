Polícia Militar é acionada para atender mãe que foi agredida por filho

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Uma equipe da Polícia Militar de Anastácio, foi acionada para atender uma situação de violência doméstica praticada pelo próprio filho contra a mãe, de acordo com o registro policial a mulher já tem medida protetiva contra o jovem de 19 anos. O caso aconteceu na última quarta-feira (22), por volta das 13h, na região do Bairro Cristo Rei.

O rapaz, teria entrado em luta corporal com a mãe, uma mulher de 37 anos, pois a mulher havia acionada a polícia, o jovem estava descumprindo uma determinação judicial. Devido a briga os dois caíram no chão e começaram a brigar, com essa situação a mulher machucou o cotovelo e o jovem ralou o dedo do pé e escoriações na costela.

O jovem foi preso em flagrante e teve de usar algemas, pois ele estava muito exaltado, a polícia chegou a levar o autor da infração até o pronto socorro e em seguida foi encaminhado para a delegacia de polícia civil do município, para ser tomadas as medidas cabíveis.

A situação foi registrada como: vias de fatos e descumprimento judical.