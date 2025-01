Polícia Militar realiza abordagem por manobras perigosas em Anastácio

A equipe da Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana realizou uma ação de fiscalização na madrugada desta sexta-feira (17), próximo à Avenida da Integração, em Anastácio. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram dois indivíduos em motocicletas, um dos quais realizou uma manobra perigosa ao empinar o veículo.

Diante da situação, a equipe deu ordem de parada e procedeu com a abordagem. Após consulta aos sistemas, foi constatado que ambas as motocicletas estavam com o CRLV vencido. Os veículos foram encaminhados ao pátio do Detran, e os condutores foram devidamente notificados e liberados.

A ação evidencia o trabalho preventivo e eficaz da Polícia Militar no combate a práticas que colocam em risco a segurança no trânsito.