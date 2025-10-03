Polícia Militar recupera bicicleta furtada e prende foragido em Anastácio

Os policiais receberam a informação de que o veículo estaria em uma residência abandonada na esquina da Rua Índio Neco com a Rua Bonfim / PM/Divulgacao

A Polícia Militar recuperou, nesta quinta-feira, dia 2, uma bicicleta furtada e prendeu um homem de 37 anos que estava evadido do sistema prisional. A ação ocorreu após denúncia.

Segundo informações, o furto ocorreu na hora do almoço, na Rua Dom Aquino, próximo à Rua dos Expedicionários. A vítima relatou que sua bicicleta, da marca OGGI, cor vermelha, havia sido levada por um indivíduo magro, com cerca de 1,80m de altura, vestindo bermuda marrom e camiseta cinza.

Durante diligências, os policiais receberam a informação de que o veículo estaria em uma residência abandonada na esquina da Rua Índio Neco com a Rua Bonfim. No local, a equipe encontrou a bicicleta nos fundos do imóvel e, em seu interior, um homem com as mesmas características descritas pela vítima.

Após ser identificado, o suspeito agiu de maneira irônica e admitiu ter furtado a bicicleta no dia anterior e ainda declarou que usava o bem para atividades ligadas ao tráfico de drogas. Na checagem do sistema CADG, foi constatado que ele possuía diversos registros criminais por furto e estava na condição de evadido do sistema prisional.

Diante do comportamento exaltado do suspeito, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, junto com a bicicleta recuperada e a vítima, onde ficou à disposição da Justiça.

