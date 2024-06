Polícia prende suspeito de furtos em série em Anastácio

Divulgação

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (17), um homem suspeito de cometer uma série de furtos em Anastácio. O suspeito pode ter praticado pelo menos 17 crimes, apontam as investigações.



Conforme divulgado pela polícia, as atividades criminosas do homem começaram a ser registradas no final de abril deste ano, ganhando intensidade ao longo dos meses de maio e junho.



O homem é suspeito de múltiplos furtos em residências e estabelecimentos comerciais em diferentes partes da cidade.



O trabalho investigativo conduzido pelo S.I.G de Anastácio identificou padrões nos crimes cometidos, levando à identificação do suspeito e posterior representação pela prisão preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.



A Polícia Civil destacou que, além dos 17 casos já atribuídos ao investigado, ainda existem investigações em andamento para esclarecer outros possíveis furtos cometidos pelo suspeito, ressaltando que o investigado possui envolvimento em mais de 100 ocorrências policiais registradas neste estado.



A delegada responsável pelo caso destacou a importância da colaboração da população através de denúncias e informações que auxiliaram na identificação e prisão do suspeito.



O suspeito está sob custódia da Polícia Civil e será submetido aos procedimentos legais.



A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar possíveis cúmplices e recuperar mais bens que possam ter sido subtraídos nos furtos cometidos pelo suspeito.