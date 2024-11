Polícia prende três e apreende drogas durante operação em Anastácio

Arquivo/ Jornal O Pantaneiro

A Polícia Militar realizou uma operação na noite de ontem em Anastácio, Mato Grosso do Sul, que resultou na apreensão de drogas e na detenção de três indivíduos suspeitos de tráfico na região. Segundo o boletim de ocorrência, a operação foi desencadeada após denúncias sobre atividades relacionadas ao comércio de entorpecentes nos bairros Assuí, Antônio Clementino e Novo Horizonte. Durante patrulhamento pela Rua Moisés Flores Nogueira, a equipe do GETAM (Grupamento Especial Tático de Ações Motorizadas) abordou três jovens que estavam parados em uma área isolada e suspeita.

Ao perceberem a presença da polícia, um dos suspeitos, um jovem de 18 anos, tentou dispensar algo na vegetação próxima. Durante a revista, foram encontrados R$ 40 ele e pequenas quantidades de substância semelhante à maconha com os outros dois jovens, de 19 e 20 anos, respectivamente. Em uma busca detalhada nas imediações, foi encontrada uma porção de aproximadamente 5 gramas de maconha, que o jovem de 18 anos confessou ser sua, revelando ainda que possuía mais drogas em sua residência para venda.

Com o apoio de mais uma viatura, os agentes foram até a casa do rapaz, onde a mãe do jovem permitiu a entrada dos policiais para a busca. No guarda-roupas dele, foram encontradas sete trouxinhas de maconha embaladas para venda, além de uma porção maior de 104 gramas e R$205 em dinheiro. A quantidade encontrada e a confissão do suspeito reforçaram as evidências de tráfico, segundo o boletim policial.

Os três jovens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para a formalização da ocorrência. A polícia informou que a operação faz parte de uma ação contínua para combater o tráfico de drogas na região, promovendo mais segurança nas áreas residenciais de Anastácio e Aquidauana.