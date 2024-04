Polícia recupera Hilux roubada em Anastácio

Divulgação

A polícia recuperou um Hilux roubada no início da tarde de quarta-feira (4), na BR-262, em Anastácio. Duas pessoas foram presas.



Segundo o boletim de ocorrência, o veículo foi parado em abordagem de rotina. Ele era ocupado pela condutora de 27 anos e um homem boliviano de 33 anos.



Questionados, a motorista disse que os dois eram um casal e tinham saído de São Paulo e seguiriam para a Bolívia, pois gostaria de conhecer o país de origem do namorado.



Contudo, quando os policiais realizaram consulta no banco de dados da polícia encontraram uma queixa de roubo do veículo, fato que aconteceu no mês de março.



Diante dos fatos, os dois foram presos e a ocorrência foi registrada como receptação.