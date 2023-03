Polícia recupera joias furtadas e prende autor em flagrante

Divulgação

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Anastácio, recuperou joias que haviam sido subtraídas na cidade. O crime aconteceu no dia 24 de março e as joias foram recuperadas no dia 25.

Conforme boletim de ocorrência, o indivíduo havia pulado o muro da casa da vítima e anunciado o assalto com uma faca.

A vítima estava em sozinha em sua casa quando foi surpreendida para que entregasse dinheiro e joias. Ela entregou os pertences para J.L.L.G e após, ficou trancada no banheiro a mando do suspeito.

O indivíduo empreendeu fuga e então a vítima conseguiu acionar a Polícia.

Em diligências, a Polícia Civil, por meio da seção de investigações gerais (S.I.G) realizou barreira na saída da cidade, após colher informações de que J.L.L.G iria sair de Anastácio com destino a cidade de Miranda.

Os investigadores conseguiram localizar o autor pela manhã, sendo que estava dentro de um carro de aplicativo e com ele foram encontradas as joias da vítima.

J.L.L.G possuía mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Campo Grande/MS e havia praticado furto na cidade de Anastácio, bem como dois roubos na cidade de Miranda, nesta mesma semana.

O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que segue recolhido em uma das celas da delegacia à disposição da justiça.