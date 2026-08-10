Polícia recupera veículos roubados após vigia ser rendido em Anastácio

Dois caminhões e um carro foram levados do pátio da Secretaria de Obras; no total, ação resultou em cinco prisões
Os dois caminhões roubados em Anastácio foram encontrados por equipes do DOF, na região de Corumbá / Divulgação
Um vigia foi rendido, amarrado e mantido sob ameaça durante um roubo ocorrido na madrugada deste domingo (09), no pátio da Secretaria Municipal de Obras de Anastácio. Os criminosos fugiram levando um Volkswagen Gol e dois caminhões que estavam no local. Horas depois, os três veículos foram recuperados em ações distintas, realizadas em Corumbá e Campo Grande, e cinco pessoas acabaram presas.
De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, três homens armados e encapuzados invadiram o pátio e renderam o funcionário responsável pela segurança. A vítima foi colocada no chão, teve as mãos amarradas com o fio do próprio carregador de celular e o rosto coberto por uma camiseta enquanto os criminosos procuravam as chaves dos veículos.
O vigia contou que foi colocado em um dos transportes roubados e levado pelos autores. Depois de percorrer alguns quilômetros, acabou abandonado às margens da estrada, na direção de Campo Grande, a cerca de cinco quilômetros do pátio.
Após conseguir se soltar, o funcionário caminhou até o Rancho do Pescador, onde pediu ajuda. Ele foi encaminhado ao hospital de Anastácio para atendimento médico devido a um ferimento na cabeça e, posteriormente, levado à delegacia para registrar a ocorrência.
Assim que tomou conhecimento do roubo, a Polícia Militar mobilizou equipes de Aquidauana e Anastácio, com guarnições da Força Tática e da Radiopatrulha, que realizaram buscas e rondas pela região, mas os veículos já haviam deixado o município. A Polícia Científica também esteve no pátio da Secretaria de Obras para realizar os levantamentos periciais.
Caminhões são recuperados em Corumbá
As buscas avançaram pela BR-262, principal ligação entre a região e Corumbá. Durante o patrulhamento, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) localizaram os dois caminhões na região de Albuquerque.
Os veículos, um Volkswagen 24.280 e um Agrale A8.700, estavam ocupados por três homens, de 18, 21 e 25 anos. Segundo as informações policiais, o jovem de 18 anos é morador de Nova Alvorada do Sul, enquanto os outros dois são de Anastácio.
Durante a abordagem, dois dos ocupantes afirmaram que teriam sido obrigados por homens armados a conduzir os caminhões até Corumbá. Um dos suspeitos, de 21 anos, teria relatado ainda que receberia R$ 20 mil para levar um dos veículos até o município.
Apesar das versões apresentadas, os três receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados, juntamente com os caminhões recuperados, para a Polícia Civil de Corumbá.
Gol é localizado em Campo Grande
Enquanto as equipes procuravam pelos caminhões, o Volkswagen Gol também foi localizado, desta vez em Campo Grande. Policiais da Força Tática encontraram o veículo durante rondas no Jardim Itatiaia, na tarde deste domingo.
Dois homens, de 22 e 23 anos, estavam no automóvel. Conforme o registro policial, durante a abordagem, um deles apresentou versões diferentes sobre a procedência do carro, chegando a atribuir a propriedade do veículo a pessoas distintas.
Após a checagem, os agentes confirmaram que o Gol possuía registro relacionado ao roubo ocorrido horas antes em Anastácio. Os dois ocupantes foram presos e levados para a unidade policial, enquanto o veículo foi encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).
Com as prisões realizadas em Corumbá e Campo Grande, cinco pessoas foram detidas em decorrência da ocorrência. O caso segue sob investigação para esclarecer a participação de cada suspeito e identificar os demais envolvidos no roubo.
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