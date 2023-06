Polícia visita idosos para apurar denúncias de maus-tratos em Anastácio

Polícia visita idosos para apurar maus-tratos em Anastácio / Divulgação PCMS

A Polícia Civil da Delegacia de Anastácio/MS, fez visita a idosos, visando apurar denúncias recebidas pelo Disque 100, referente a maus-tratos. A ação teve por objetivo verificar as informações, ouvir testemunhas e averiguar as condições a que os idosos são submetidos no município.

As visitas ocorreram no âmbito da operação Junho Prata,

Na ocasião, os policiais civis ainda aproveitaram para visitar idosos inseridos em programados sociais, repassaram orientações de segurança e determinações legais previstas no Estatuto da Pessoa Idosa.

Não foram constatadas elementos mínimos ou irregularidades nos lares das pessoas idosas. A operação segue em todo o mês de junho.