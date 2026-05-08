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Cidadania

População prestigia desfile cívico-militar em comemoração aos 61 anos de Anastácio

Tema do desfile foi "Anastácio do Futuro: Inovação, Sustentabilidade e Progresso"

Da redação

Publicado em 08/05/2026 às 10:42

Atualizado em 08/05/2026 às 10:46

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O evento ocorreu na Rua João Leite Ribeiro, em frente ao Paço Municipal / O Pantaneiro

A população de Anastácio compareceu em peso na manhã desta sexta-feira (8), ao desfile cívico-militar realizado em comemoração aos 61 anos de emancipação do município. O evento ocorreu na Rua João Leite Ribeiro, em frente ao Paço Municipal, e reuniu famílias, estudantes, autoridades e lideranças locais em uma grande celebração de patriotismo e valorização da história da cidade.

O desfile estava marcado para 8h, após o hasteamento dos pavilhões realizado às 7h30. Com o tema "Anastácio do Futuro: Inovação, Sustentabilidade e Progresso", a passagem reuniu escolas da rede municipal e estadual, instituições militares, corporações de segurança e entidades da sociedade civil, que desfilaram com entusiasmo e organização, arrancando aplausos da plateia ao longo de todo o percurso.

A população acompanhou atenta cada apresentação, prestigiando os estudantes, professores, militares e demais participantes que abrilhantaram a manhã de aniversário da cidade. Bandeiras, coreografias, fanfarras e alas temáticas marcaram o desfile, que reforçou o orgulho dos anastacianos por sua história e as expectativas para o futuro.

O evento contou com a presença de diversas autoridades e convidados. As autoridades foram recepcionadas pelo prefeito Manoel Aparecido da Silva, o Cido. Também prestigiaram o desfile representantes de instituições parceiras e lideranças comunitárias.

A programação de aniversário continua nesta sexta-feira à noite, com a 18ª Festa da Farinha de Anastácio, a partir das 20h, na Praça Arandú, seguida por shows musicais. No sábado (9), as atrações ficam por conta dos cantores Loubet e Luan Pereira, também na Praça Arandú.

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