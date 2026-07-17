Praça Arandu recebe grande estrutura para 18ª Festa da Farinha

18ª Festa da Farinha promete reunir grande público na Praça Arandu / O Pantaneiro

A Praça Arandu já está completamente preparada para receber milhares de visitantes durante a 18ª Festa da Farinha, que começa na noite desta sexta-feira (17), em Anastácio. A maior feira da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul reúne gastronomia típica, artesanato, apresentações culturais e grandes atrações musicais em um espaço planejado para oferecer conforto e segurança ao público.

Nos últimos dias, equipes trabalharam intensamente na montagem da estrutura do evento. O espaço conta com palco em local coberto, camarotes, praça de alimentação e todo o aparato necessário para receber moradores e visitantes durante os dois dias de programação.

A abertura da festa será marcada pelo show do cantor João Gomes, um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, com sucessos que misturam forró, piseiro e MPB. A primeira noite também terá apresentação da banda Lendas 67, formada por ex-integrantes do Grupo Tradição, prometendo colocar o público para cantar e dançar ao som de grandes clássicos. Já neste sábado (18), o encerramento contará com o show da dupla Munhoz & Mariano.

Além da programação musical, a Praça Arandu recebe dezenas de expositores da agricultura familiar, oferecendo produtos típicos da região. O público poderá saborear diversas receitas à base de mandioca, como farinha artesanal, beiju, tapioca, bolos, pães e outras iguarias que fazem parte da tradição gastronômica do município.

Na tarde desta sexta-feira, a reportagem de O Pantaneiro acompanhou os últimos preparativos para a abertura da festa, incluindo o descarregamento de dezenas de sacos de farinha, símbolo do evento e um dos produtos mais tradicionais da agricultura local.

Mais do que uma celebração, a Festa da Farinha representa a valorização da cultura nordestina, fortemente presente em Anastácio, preservando costumes passados de geração em geração e fortalecendo a identidade cultural do município. Também abre espaço para artesãos, produtores rurais e apresentações culturais, movimentando a economia local e se consolidando como um dos principais eventos do calendário sul-mato-grossense.

*Fotos: O Pantaneiro