23 de Dezembro de 2025 • 01:42

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 15:13

O evento, que atraiu um grande público de famílias, celebrou a chegada do Papai Noel com uma programação repleta de atrações gratuitas, brincadeiras e diversão para crianças e adultos / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Praça Arandu, em Anastácio, foi o palco de uma noite mágica na sexta-feira, dia 19, com a realização da festa "Natal Cidade Feliz". O evento, que atraiu um grande público de famílias, celebrou a chegada do Papai Noel com uma programação repleta de atrações gratuitas, brincadeiras e diversão para crianças e adultos.

A festividade contou com a presença das principais autoridades do município, incluindo o prefeito Manoel Aparecido (Cido), a primeira-dama Valquíria Prates da Silva, a vice-prefeita Maria Vital, além de vereadores e secretários municipais, que prestigiaram o evento ao lado da comunidade.

O ponto alto da noite foi a chegada do Papai Noel, que despertou a euforia da criançada. Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente. A animação ficou por conta das apresentações da Turma do Palhaço Pirulito e do show da Patrulha Canina, que garantiram risadas e entretenimento para os pequenos.

O Natal Cidade Feliz, que começou oficialmente na última sexta-feira, dia 19, segue com programação neste sábado (20), sempre a partir das 19h, na Praça Arandu. Os organizadores prometem uma atração infantil surpresa para a noite deste sábado, mantendo a atmosfera de celebração e confraternização familiar.

O evento reforça o compromisso da gestão municipal em promover ações de lazer e cultura gratuitas para a população, fortalecendo o espírito comunitário e celebrando o Natal como uma época de união, alegria e esperança em Anastácio.

